Milik non incide, il St.Etienne sgambetta il Marsiglia

ST. ETIENNE (Francia) - Nella 36ª giornata di Ligue 1 il Marsiglia di Arkadiusz Milik scivola in casa del St. Etienne, che si impone 1 - 0. I padroni di casa trovano il gol del vantaggio al 42'

Ultime Notizie dalla rete : Milik non Milik non incide, il St.Etienne sgambetta il Marsiglia ST. ETIENNE (Francia) - Nella 36ª giornata di Ligue 1 il Marsiglia di Arkadiusz Milik scivola in casa del St. Etienne , che si impone 1 - 0. I padroni di casa trovano il gol del ... Sconfitta che non ...

Osimhen, numeri incredibili dal suo rientro. Ed è un talismano per il Napoli ... solo contro l'Inter non ha segnato o fornito un assist; in più Osimhen ha raggiunto il traguardo dell'aver segnato per quattro partite di fila. L'ultimo a riuscirci è stato Milik, nel 2019, che ha ...

Milik non incide, il St.Etienne sgambetta il Marsiglia Corriere dello Sport.it Milik non incide, il St.Etienne sgambetta il Marsiglia La squadra di Puel batte 1-0 quella di Sampaoli e ottiene la salvezza aritmetica: in ombra il centravanti polacco ex Napoli ...

Cavani, Higuain, Mertens, Osimhen: la storia dei bomber di De Laurentiis La storia dei bomber di De Laurentiis è una storia fatta di gol e plusvalenze: dalla coppia Sosa-Calaiò a quella Mertens-Osimhen.

