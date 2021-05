Milan-Fiorentina Femminile 0-1: Giacinti ci prova da fuori | LIVE NEWS (Di domenica 9 maggio 2021) Il LIVE di Milan-Fiorentina, 20^ giornata del campionato di Serie A Femminile. Le Rossonere vogliono conquistare la Champions League Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 maggio 2021) Ildi, 20^ giornata del campionato di Serie A. Le Rossonere vogliono conquistare la Champions League

Advertising

VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - ACF_Womens : ?? | Korenciova atterra Monnecchi al limite dell'area, cartellino rosso per lei. Milan in dieci. Milan ?? Fiorentina… - sensitivejaureg : Stesse vibes di Fiorentina-Milan del primo anno che finì 4 a 0 - gilnar76 : #Milan femminile-Fiorentina 0-0 LIVE: iniziata la gara! #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews #Sansiro… - tonicasubtonica : RT @ACF_Womens: ?? GOOOAAALLL VIOLA!!! ?? Che goal!!!! Zanoli recupera palla e dà a Sabatino che si libera di tacco e mette in rete!!! Mila… -