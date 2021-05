Migranti | aumentano gli sbarchi e tornano le polemiche Lamorgese sente Draghi

Leggi su cityroma

(Di domenica 9 maggio 2021) Lampedusa torna a fare i conti con l’emergenza. Novenel giro di poche ore per un totale di circa 1.200 arrivi, con l’hotspot dell’isola al largo di Agrigento che torna a riempirsi. E Alarm Phone continua a lanciare l’allarme sui viaggi della speranza. Lo fa a più riprese. «Ci sono 3 imbarcazioni in zona Sar maltese, in posizioni ravvicinate. Una operazione di soccorso può mettere in salvo 231 persone. Le autorità sono informate, devono agire subito!», segnala in un tweet la rete di attivisti. Poco dopo manda un altro Sos: «97 persone in pericolo vicino Lampedusa! Abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo. Le persone dicono che sono in mare da 2 giorni, sono esauste e hanno finito carburante, cibo e acqua». Il dossier torna così in cima all’agenda di governo. La ministra dell’Interno, Luciana ...