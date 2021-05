Matteo Trentin a Genova per scortare i bimbi a scuola e chiedere percorsi ciclabili sicuri (Di domenica 9 maggio 2021) Federparchi presenta il progetto 'Ciclovia dei Parchi Liguri': 'Speriamo che Regione lo voglia realizzare' 6 aprile 2021 Rossetti: 'La Regione finanzi con Next generation la Ciclovia dei Parchi Liguri'... Leggi su genovatoday (Di domenica 9 maggio 2021) Federparchi presenta il progetto 'Ciclovia dei Parchi Liguri': 'Speriamo che Regione lo voglia realizzare' 6 aprile 2021 Rossetti: 'La Regione finanzi con Next generation la Ciclovia dei Parchi Liguri'...

anna_trentin : RT @salvob99: #Skymotori Matteo bobbi al posto di mazepin? Che ne dite? - Robbordi89 : @f_pancani Caro Pancani, domattina il grande Matteo Trentin sarà a Genova per accompagnare a scuola in bicicletta i… - Luca_Raciti : 'Forse nemmeno una ciclabile avrebbe salvato Silvia, perché per allenarsi non l’avrebbe usata. Giustamente, non ci… -