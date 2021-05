LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Marengo e Tagliani in fuga, 50 chilometri alla meta (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 16.18 Il cielo è plumbeo sopra la gara, ma non piove. 16.15 50 chilometri all’arrivo. 16.12 1’30” il vantaggio dei battistrada. 16.08 Il gruppo, per ora, non ha intenzione di premere il piede sull’acceleratore. 16.05 Umberto Marengo (Bardiani) e Filippo Tagliani (Androni) sono i due fuggitivi. 16.02 I battistrada conservano 1’15” sul gruppo. 15.59 Stiamo per entrare negli ultimi 60 chilometri. 15.56 Scende a 1’46” il vantaggio dei battistrada. 15.53 Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal lavorano in testa al gruppo. 15.50 Ricordiamo che davanti ci sono Tagliani (Androni) e Marengo ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 16.18 Il cielo è plumbeo sopra la gara, ma non piove. 16.15 50all’arrivo. 16.12 1’30” il vantaggio dei battistrada. 16.08 Il gruppo, per ora, non ha intenzione di premere il piede sull’acceleratore. 16.05 Umberto(Bardiani) e Filippo(Androni) sono i due fuggitivi. 16.02 I battistrada conservano 1’15” sul gruppo. 15.59 Stiamo per entrare negli ultimi 60. 15.56 Scende a 1’46” il vantaggio dei battistrada. 15.53 Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal lavorano in testa al gruppo. 15.50 Ricordiamo che davanti ci sono(Androni) e...

