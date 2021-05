Juventus-Milan | la lista dei convocati di Stefano Pioli | presente Mandzukic

(Di domenica 9 maggio 2021): l’elenco deidiper la gara di questa sera, tra i presenti c’è ancheallenatosi in settimana: l’elenco deidiper la gara di questa sera, tra i presenti c’è ancheallenatosi in settimana. Questi irossoneri per, 35° giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione: PORTIERI- A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI- Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI- Bennacer, Çalhano?lu, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, ...

Advertising

ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - juventusfc : Coesione e concentrazione ???? Così Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveMilan ?? - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA LA UEFA APPROVA REINTEGRO DI 9 DEI 12 CLUB COINVOLTI Situazione altri tre (Juventus, Barcellona… - milanmagazine_ : SERIE A - Juventus-Milan, anche John Elkann allo Stadium - gel_samuel : RT @ancoracaaposta: Chi preferisce Juventus-Milan all'esordio da titolare di Ebrima Darboe odia il calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

Tutte le notizie sulla squadraTutte le notizie sulla squadraCristiano Ronaldo segna e festeggia per conto suo; Ibrahimovic segna ed allarga le braccia per aspettare i suoi compagni. La 'rosea' ha poi ricordato come i due bomber in campo stasera in Juventus-Mil ...La Juventus avrebbe messo nel mirino un attaccante del Barcellona, che dal suo canto sarebbe favorevole ad un proprio ...