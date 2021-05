Internazionali d’Italia 2021: forfait di Venus Williams e Bianca Andreescu, cambia il tabellone (Di domenica 9 maggio 2021) Due forfait importanti alla vigilia dell’esordio del WTA 1000 di Roma. Gli Internazionali d’Italia perdono due sicure protagoniste, e se per Venus Williams non arriva la sedicesima partecipazione, per Bianca Andreescu il discorso è diverso, dato che deve addirittura ancora esordire al Foro Italico e, a questo punto, lo farà nel 2022. A causa delle rinunce dell’americana e della canadese, si sono avuti due ripescaggi dalle qualificazioni: le lucky loser sono risultate essere la francese Kristina Mladenovic e la tedesca Laura Siegemund, con l’una che sfiderà la svizzera Belinda Bencic e l’altra l’argentina Nadia Podoroska. Le modifiche al tabellone riguardano in particolare il posizionamento di alcune teste di serie, dal momento che ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Dueimportanti alla vigilia dell’esordio del WTA 1000 di Roma. Gliperdono due sicure protagoniste, e se pernon arriva la sedicesima partecipazione, peril discorso è diverso, dato che deve addirittura ancora esordire al Foro Italico e, a questo punto, lo farà nel 2022. A causa delle rinunce dell’americana e della canadese, si sono avuti due ripescaggi dalle qualificazioni: le lucky loser sono risultate essere la francese Kristina Mladenovic e la tedesca Laura Siegemund, con l’una che sfiderà la svizzera Belinda Bencic e l’altra l’argentina Nadia Podoroska. Le modifiche alriguardano in particolare il posizionamento di alcune teste di serie, dal momento che ...

