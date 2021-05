In Scozia hanno vinto gli indipendentisti (Di domenica 9 maggio 2021) Il partito della prima ministra Nicola Sturgeon ha ottenuto quasi la metà dei seggi al Parlamento locale, e ?confermato che chiederà un secondo referendum al governo centrale Leggi su ilpost (Di domenica 9 maggio 2021) Il partito della prima ministra Nicola Sturgeon ha ottenuto quasi la metà dei seggi al Parlamento locale, e ?confermato che chiederà un secondo referendum al governo centrale

Advertising

ilpost : Alle elezioni in Scozia hanno vinto gli indipendentisti - VgnDrd : RT @ilpost: Alle elezioni in Scozia hanno vinto gli indipendentisti - omaronnis : Interessante la diversa lettura dei giornaloni italiani sul voto in #Scozia. La notizia è una: Lo SNP ha una maggio… - Bigalfry : In Scozia hanno vinto gli indipendentisti - Andrea_Bontempo : RT @ilpost: Alle elezioni in Scozia hanno vinto gli indipendentisti -