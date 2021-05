Il narcisismo chiamato uomo

(Di domenica 9 maggio 2021) È fuor di dubbio che l’sia una malattia e sono felice per il caro Ferdinando Camon dell’ennesima riedizione, da parte di Garzanti, di uno dei suoi libri che non ho mai lasciato, che ancora mi accompagna, che ancora riapro sapendo di trovarvi nuove intuizioni e stimolazioni, “La malattia chiamata”, appunto, l’emergere di tante cadute, sofferenze e ossessioni, il rapporto tra paziente e analista, il quale “è qualche cosa che il suo paziente non sa cosa sia. Questo non-sapere è la condizione preliminare dell’analisi: le dà una ragione”. Altrettanto fuor di dubbio è che dentro questa smisurata e inafferrabile malattia ve ne sia un’altra, il, protagonista assoluto del nostro tempo; ilche tutti neghiamo e che a tutti, chi più chi meno, ci possiede, ildefinito ...

