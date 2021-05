Il castello di Dracula si trasforma in un centro vaccinale anti Covid (Di domenica 9 maggio 2021) Il castello di Bran, meglio conosciuto come “castello di Dracula“, diventa un centro di vaccinazione anti-Covid per i turisti. Lo hanno spiegato chiaramente i rappresentanti del castello rumeno reso celebre da Bram Stoker con il suo romanzo del terrore: “Chi sceglierà di vaccinarsi qui riceverà ‘il certificato di vaccinazione al castello di Bran’ e l’accesso gratuito alla mostra di strumenti medievali di tortura”, riporta l’Ansa. E aggiunge: “Il farmaco utilizzato sarà quello Pfizer e non servirà fissare appuntamenti”. Al momento il centro opererà solo nei fine settimana, per un mese, ma in caso di adesioni massicce il periodo sarà esteso a 90 giorni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Ildi Bran, meglio conosciuto come “di“, diventa undi vaccinazioneper i turisti. Lo hanno spiegato chiaramente i rappresentdelrumeno reso celebre da Bram Stoker con il suo romanzo del terrore: “Chi sceglierà di vaccinarsi qui riceverà ‘il certificato di vaccinazione aldi Bran’ e l’accesso gratuito alla mostra di strumenti medievali di tortura”, riporta l’Ansa. E aggiunge: “Il farmaco utilizzato sarà quello Pfizer e non servirà fissare appuntamenti”. Al momento ilopererà solo nei fine settimana, per un mese, ma in caso di adesioni massicce il periodo sarà esteso a 90 giorni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

