Friends | Courteney Cox | “Girare la sigla nella fontana non fu piacevole”

(Di domenica 9 maggio 2021) La star diCox ha svelato i retroscena poco positivi delle ripreseper ladella mitica sitcom per la quale è stata girata una reunion, recentemente.Cox ha svelato i retroscena poco positivi delle ripreseper ladella mitica sitcom. L'attrice ne ha parlato durante una chiacchierata con Ellen DeGeneres, in occasione dello speciale che riunirà tutto il cast della serie, prossimamente su HBO Max (inizialmente previsto per lo scorso anno, è stato girato adesso a causa dell'emergenza sanitaria). A domanda diretta di Ellen DeGeneres su chi avesse avuto l'idea di ambientare gran parte della...

Courteney Cox ha recentemente girato un altro grande ritorno, quello al franchise di Scream : il quinto capitolo, il primo senza la partecipazione del compianto ...In attesa della reunion di Friends. Per fortuna, comunque, Courteney Cox ha anche ricordi più piacevoli della sua esperienza in Friends. Ricordi e aneddoti che probabilmente sono al centro della ...