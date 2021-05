Fortunato Cerlino | chi è l’attore di Gomorra | ha rischiato una brutta strada

Leggi su ck12

(Di domenica 9 maggio 2021), è conosciuto da molti come il don Pietro Savastano, protagonista di, dai suoi esordiha avuto una carriera in crescendo., chi è il celebre protagonista della serie tv(Getty Images)Nasce a Napoli il 17 Giugno del 1971, diventa uno degli attori più amati dal pubblico proprio per il ruolo che ricopre nella serie tv, il suo personaggio don Pietro Savastano, lo ha reso celebre agli occhi del pubblico italiano. Nasce e cresce nella periferia di Napoli, esattamente nel quartiere Pianura, viveva in campagna, suo nonno era un proprietario terriero, da ragazzinoandava a “zappare” la terra dopo esser tornato da scuola. Frequenterà l’istituto Tecnico ...