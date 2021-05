Formazioni ufficiali Genoa Sassuolo | le scelte degli allenatori

(Di domenica 9 maggio 2021) Ledimatch valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Traore, Djuricic; Raspadori.(3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GENOA (3 - 5 - 2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro. All. Ballardini SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; ...Segui la diretta sulle pagine di StrettoWeb: aggiornamenti live già nel pre - partita con le, cronaca in tempo reale ed eventuali interviste e conferenza stampa del post ...Le formazioni ufficiali di Genoa Sassuolo match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Genoa-Sassuolo, match ...Formazioni ufficiali Genoa-Sassuolo: le scelte di Ballaridini e De Zerbi per il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A.