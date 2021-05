Daydreamer Anticipazioni 10 maggio 2021 | Emre sbatte CeyCey fuori casa!

(Di domenica 9 maggio 2021) Vediamo ledella Puntata didel 10, in onda su Canale5.cerca di ingannare, coinvolgendo Muzaffer per costringerlo a lasciare casa Aydin.

L'appuntamento conè per lunedì 10 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale5. I ragazzi della Fikri Harika stanno lavorando alacremente al nuovo progetto pubblicitario. Leyla e CeyCey hanno ...del 14 maggio: Sanem litiga con Can a causa di Ayca Gli spoiler della puntata del famoso sceneggiato che i telespettatori di Canale 5 seguiranno venerdì 14 maggio 2021, ...Emre desidera passare più tempo con la moglie, che è sempre più distratta da un'altra persona. Alla Fikri Harika arriva una nuova misteriosa donna ...Nelle puntate di di DayDreamer in onda fino al 14 maggio, Mihriban scoppierà in lacrime dopo aver appreso della partenza di Aziz ...