Coppia tornata dall’India | positivo al covid anche Enzo A Careggi con la moglie La bambina in quarantena al Meyer

Leggi su firenzepost

(Di domenica 9 maggio 2021) Sono tornati dall'India appena in tempo, grazie al volo sanitario reso possibile grazieai 130 mila euro raccolti attraverso chi ha partecipato alla gara di solidarietà e all'impegno dell'avvocatessa pratese Elena Rondelli. Appena in tempo perchè èal Coronavirusil marito di Simonetta Filippini, ossiaGalli. Entrambi sono ricoverati a. Lasta bene ed è in quarante al pediatricoL'articolo proviene da Firenze Post.