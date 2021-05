Chernobyl, si riaccende e torna a bruciare il reattore esploso 35 anni fa: «Registrate nuove reazioni di fissione nucleare» (Di domenica 9 maggio 2021) I sensori che monitorano il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, esploso nel 1986, hanno registrato un aumento del numero di neutroni, segnale di una reazione di fissione nucleare in corso. Maxim Saveliev, dell’Istituto per i problemi di sicurezza degli impianti nucleari di Kiev, ha dichiarato: «Ci sono molte incertezze, ma non possiamo escludere la possibilità di un incidente, anche se il conteggio dei neutroni aumenta lentamente». Una situazione che Neil Hyatt, chimico dei materiali nucleari dell’Università di Sheffield, citato dalla rivista americana Science, ha descritto così: «È come se ci fossero dei tizzoni in un barbecue». Ma cosa potrebbe essere successo? Quando nel 1986 si sciolse il nucleo del reattore numero 4, come raccontato anche ... Leggi su open.online (Di domenica 9 maggio 2021) I sensori che monitorano ilnumero 4 della centraledinel 1986, hanno registrato un aumento del numero di neutroni, segnale di una reazione diin corso. Maxim Saveliev, dell’Istituto per i problemi di sicurezza degli impianti nucleari di Kiev, ha dichiarato: «Ci sono molte incertezze, ma non possiamo escludere la possibilità di un incidente, anche se il conteggio dei neutroni aumenta lentamente». Una situazione che Neil Hyatt, chimico dei materiali nucleari dell’Università di Sheffield, citato dalla rivista americana Science, ha descritto così: «È come se ci fossero dei tizzoni in un barbecue». Ma cosa potrebbe essere successo? Quando nel 1986 si sciolse il nucleo delnumero 4, come raccontato anche ...

