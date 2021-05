Call of Duty, il doppiatore di Ghost allontanato dopo alcuni commenti sessisti – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 9 maggio 2021) Il doppiatore di Ghost, Jeff Leach, è stato allontanato da Activision per via di alcuni commenti sessisti: non parteciperà più ai dialoghi di Call of Duty.. Jeff Leach, il doppiatore di Ghost nella serie Call of Duty, è stato allontanato dall’azienda per via di alcuni commenti sessisti e dunque non tornerà a interpretare il medesimo ruolo nei prossimi capitoli del franchise. A pochi giorni dalla Notizia dei team di Call of Duty triplicati con duemila assunzioni, scopriamo dunque che ci sarà quantomeno un “licenziamento”, quello di Leach appunto, ufficializzato dal ... Leggi su helpmetech (Di domenica 9 maggio 2021) Ildi, Jeff Leach, è statoda Activision per via di: non parteciperà più ai dialoghi diof.. Jeff Leach, ildinella serieof, è statodall’azienda per via die dunque non tornerà a interpretare il medesimo ruolo nei prossimi capitoli del franchise. A pochi giorni dalladei team dioftriplicati con duemila assunzioni, scopriamo dunque che ci sarà quantomeno un “licenziamento”, quello di Leach appunto, ufficializzato dal ...

