Brescia, Clotet: “Conosciamo Mario Balotelli” (Di domenica 9 maggio 2021) Brescia-Monza, ultima chiamata per sperare nella Serie A Il tecnico del Brescia Pep Clotet ha presentato la sfida contro il Monza valevole per la 38^ giornata di del campionato cadetto: “A me non piace molto fare cambi di formazione perché credo nella continuità e nelle soluzioni a partita in corso. Certamente a volte dobbiamo attuare soluzioni diverse a seconda dell’avversario o della stanchezza. Attualmente sono molto felice della forza mentale della squadra e della concentrazione che hanno. Andranno in campo determinati, nessuno ha problemi fisici e credo che in questo gruppo tutti siano davvero importanti. Tutti i fattori saranno importanti dunque anche l’aspetto fisico e quello tattico. La situazione in cui ci troviamo va vissuta con orgoglio perché siamo ambiziosi e avere come eventuale premio i playoff è certamente bello. ... Leggi su retecalcio (Di domenica 9 maggio 2021)-Monza, ultima chiamata per sperare nella Serie A Il tecnico delPepha presentato la sfida contro il Monza valevole per la 38^ giornata di del campionato cadetto: “A me non piace molto fare cambi di formazione perché credo nella continuità e nelle soluzioni a partita in corso. Certamente a volte dobbiamo attuare soluzioni diverse a seconda dell’avversario o della stanchezza. Attualmente sono molto felice della forza mentale della squadra e della concentrazione che hanno. Andranno in campo determinati, nessuno ha problemi fisici e credo che in questo gruppo tutti siano davvero importanti. Tutti i fattori saranno importanti dunque anche l’aspetto fisico e quello tattico. La situazione in cui ci troviamo va vissuta con orgoglio perché siamo ambiziosi e avere come eventuale premio i playoff è certamente bello. ...

