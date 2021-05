Benevento-Cagliari, caos e polemiche: bufera su Doveri e Mazzoleni (Di domenica 9 maggio 2021) polemiche forti sui social dopo Benevento-Cagliari. Nel mirino è finito Doveri ed una decisione che sta facendo discutere. Tiene banco la partita del Vigorito, dove il Cagliari ha superato il Benevento per 3-1 dando una spallata forse decisiva nella corsa salvezza. I sardi ad oggi hanno un vantaggio considerevole dalla squadra di Pippo Inzaghi, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 maggio 2021)forti sui social dopo. Nel mirino è finitoed una decisione che sta facendo discutere. Tiene banco la partita del Vigorito, dove ilha superato ilper 3-1 dando una spallata forse decisiva nella corsa salvezza. I sardi ad oggi hanno un vantaggio considerevole dalla squadra di Pippo Inzaghi, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - MassimoCaputi : Il Cagliari batte il Benevento e il successo hai il sapore della salvezza. Sul risultato, che mette in grave diffic… - SkySport : BENEVENTO-CAGLIARI 1-3 Risultato finale ? ? #Lykogiannis (1’) ? #Lapadula (16') ? #Pavoletti (64') ? #JoaoPedro (90… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Atalanta travolge il Parma, Cagliari ok a Benevento Tra Verona e Torino finisce in parità - charliemchouse : Serie A, Cagliari per se stesso e per il Genoa: battuto il Benevento -