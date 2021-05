AstraZeneca, Breton: “L’Ue non ha rinnovato il contratto”. In Italia è scontro Nord-Sud sulle dosi inutilizzate (Di domenica 9 maggio 2021) L’Unione Europea non ha rinnovato il contratto con AstraZeneca. L’annuncio del commissario Breton. ROMA – L’Unione Europea non ha rinnovato il contratto con AstraZeneca. A dirlo è stato il commissario Thierry Breton in un’intervista a France Inter. “Noi – ha detto riportato dall’Adnkronos – abbiamo deciso di non continuare, poi vedremo cosa succede”. Una decisione presa per i ritardi fatti registrare dall’azienda anglo-svedese. Nei prossimi giorni le parti continueranno a trattare con l’obiettivo di trovare un accordo. Ma da parte dell’Unione Europea non c’è nessuna intenzione di fare passi indietro e per questo motivo sarà molto difficile vedere altri dosi di AstraZeneca in Italia a partire da ... Leggi su newsmondo (Di domenica 9 maggio 2021) L’Unione Europea non hailcon. L’annuncio del commissario. ROMA – L’Unione Europea non hailcon. A dirlo è stato il commissario Thierryin un’intervista a France Inter. “Noi – ha detto riportato dall’Adnkronos – abbiamo deciso di non continuare, poi vedremo cosa succede”. Una decisione presa per i ritardi fatti registrare dall’azienda anglo-svedese. Nei prossimi giorni le parti continueranno a trattare con l’obiettivo di trovare un accordo. Ma da parte dell’Unione Europea non c’è nessuna intenzione di fare passi indietro e per questo motivo sarà molto difficile vedere altridiina partire da ...

Advertising

RaiNews : La Commissione europea non ha rinnovato, per il momento, l'ordine di vaccini anti #Covid ad #AstraZeneca - MediasetTgcom24 : Vaccini, Breton: 'L'Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca' #astrazeneca - tfabiani2 : RT @RaiNews: La Commissione europea non ha rinnovato, per il momento, l'ordine di vaccini anti #Covid ad #AstraZeneca - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Vaccini, Breton: “La commissione Ue non ha rinnovato contratto con AstraZeneca dopo giugno. Vedremo che succede” https… - beppezini : RT @rtl1025: ?? #Vaccini, l'Unione Europea non rinnova il contratto con #AstraZeneca, l'annuncio del commissario Breton -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Breton Vaccini e riaperture, l'Europa scommette sul post Covid Breton non ha espresso critiche nei confronti di AstraZeneca, che ha invece definito 'un vaccino molto interessante e molto buono', soprattutto 'per le condizioni logistiche e le temperature' cui può ...

L'Unione Europea non rinnova il contratto per i vaccini con AstraZeneca ...ha deciso di non rinnovare il contratto con AstraZeneca per la fornitura dei vaccini contro il coronavirus covid - 19. Ad annunciarlo è il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton il ...

AstraZeneca, Ue non rinnova contratto. Breton conferma green pass entro fine giugno ilmessaggero.it Vaccini e riaperture, l'Europa scommette sul post Covid Turisti in coda a Venezia, scene di baldoria da Madrid a Barcellona. In Belgio riaprono bar e ristoranti dopo sette mesi di serrata. La Germania "libera" i vaccinati, più cauta la Francia ...

Vaccini Covid, UE: “Il contratto dei vaccini AstraZeneca non è stato rinnovato” Affrontando il tema dei vaccini Covid, l’UE ha deciso di non procedere al rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, dei vaccini prodotti da AstraZeneca.

non ha espresso critiche nei confronti di, che ha invece definito 'un vaccino molto interessante e molto buono', soprattutto 'per le condizioni logistiche e le temperature' cui può ......ha deciso di non rinnovare il contratto conper la fornitura dei vaccini contro il coronavirus covid - 19. Ad annunciarlo è il commissario al Commercio interno europeo Thierryil ...Turisti in coda a Venezia, scene di baldoria da Madrid a Barcellona. In Belgio riaprono bar e ristoranti dopo sette mesi di serrata. La Germania "libera" i vaccinati, più cauta la Francia ...Affrontando il tema dei vaccini Covid, l’UE ha deciso di non procedere al rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, dei vaccini prodotti da AstraZeneca.