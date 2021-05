Argentina | ex pilota Reutemann ricoverato | grave emorragia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Argentina pilota

L'exargentino della Ferrari (1976 - 1978) Carlos Reutemann è stato trasferito ieri d'urgenza con un elicottero sanitario dalla città di Santa Fe a quella di Rosario per un aggravamento delle sue ...Non ci sono buone notizie sul fronte Carlos Reutemann, ricoverato in settimana in terapia intensiva per emorragia intestinale all'ospedale di Santa Fe, in. L'exdella Ferrari (al volante della rossa dal 1976 al 1978) nella notte tra sabato 8 e domenica 9 è stato trasferito d'urgenza con un elicottero sanitario dalla città di Santa Fe a ...BUENOS AIRES, 9 MAG - L'ex pilota argentino della Ferrari (1976-1978) Carlos Reutemann è stato trasferito ieri d'urgenza con un elicottero sanitario dalla città di Santa Fe a quella di Rosario per un ...Paura e preoccupazione nel mondo della F1 per le condizioni di Carlos Reutemann. Il pilota argentino, tra i più validi a non aver mai conquistato un titolo mondiale, è infatti ricoverato a Rosario, do ...