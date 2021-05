Arezzo | ciclista di 53 anni precipita e finisce nel torrente In codice rosso a Siena

(Di domenica 9 maggio 2021) I vigili del fuoco del Comando di, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti per un soccorso a persona, oggi domenica 9 maggio 2021, su un sentiero CAI, in loc. Gorgiti, nel Comune di Loro Ciuffenna. Undi 53è caduto in un dirupo, alto circa 3 metri, finendo poi in unL'articolo proviene da Firenze Post.

Corriere di Arezzo

Incidente per unquesta mattina che è caduto in un dirupo, finendo poi in un corso d'acqua, lungo un ... Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di, distaccamento di ...I sanitari, visti i traumi riportati dal, hanno deciso di farlo trasportare con l'elicottero Drago Pegaso 2 dei Vigili del Fuoco diall'ospedale Le Scotte di Siena dove è arrivato in ...I vigili del fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti per un soccorso a persona, oggi domenica 9 maggio 2021, su un sentiero CAI, in loc. Gorgiti, nel Comune di Loro ...Ciclista cade nel dirupo: ferito dopo un volo di tre metri. E' successo questa mattina, domenica 9 maggio 2021, alle 11,30 a Gorgiti nel comune ...