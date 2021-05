Amici 20: chi sono i cinque finalisti (Di domenica 9 maggio 2021) sono cinque i i finalisti di Amici 20: Maria De Filippi ha sorpreso i ragazzi del talent dando la maglia della finale anche a Deddy e Alessandro Cavallo. Amici 20 quest'anno ha proclamato ben 5 finalisti tra i protagonisti del talent: ieri sera Maria De Filippi ha consegnato la maglia della finale a Deddy e Alessandro Cavallo, che si aggiungono ai tre finalisti dello studio. Ieri sera, sabato 8 maggio, è andato in onda la semifinale di Amici 20 che ha tenuto incollati davanti allo schermo più di 5 milioni di spettatori con uno share del 28%, che dimostra ancora una volta il successo di quest'edizione del talent di Maria De Filippi. Come avevamo anticipato - la puntata viene registrata due giorni prima - le sfide in studio … Leggi su movieplayer (Di domenica 9 maggio 2021)i idi20: Maria De Filippi ha sorpreso i ragazzi del talent dando la maglia della finale anche a Deddy e Alessandro Cavallo.20 quest'anno ha proclamato ben 5tra i protagonisti del talent: ieri sera Maria De Filippi ha consegnato la maglia della finale a Deddy e Alessandro Cavallo, che si aggiungono ai tredello studio. Ieri sera, sabato 8 maggio, è andato in onda la semifinale di20 che ha tenuto incollati davanti allo schermo più di 5 milioni di spettatori con uno share del 28%, che dimostra ancora una volta il successo di quest'edizione del talent di Maria De Filippi. Come avevamo anticipato - la puntata viene registrata due giorni prima - le sfide in studio …

Advertising

IlContiAndrea : #Amici20, colpo di scena annunciato da #MariaDeFilippi: ecco chi sono i finalisti. I cantanti pubblicheranno il lor… - ricpuglisi : Volevo organizzare un incontro segreto con i miei amici della CIA, del Mossad e dell'Entità in Piazza Duomo a Milan… - matteosalvinimi : Per chi proprio non ha sonno, alle 23.45 sarò in onda su Rai Uno a #portaaporta e per commenti su Instagram (… - di_opinioni : RT @soniabetz1: ha tutta la famiglia indagata,amici indagati, amici degli amici idem ma continua in modo protervo come se nulla fosse. Inti… - LTremamondo : RT @soniabetz1: ha tutta la famiglia indagata,amici indagati, amici degli amici idem ma continua in modo protervo come se nulla fosse. Inti… -