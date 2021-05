Aguero, ma che fai? Il cucchiaio su rigore è un disastro | VIDEO (Di domenica 9 maggio 2021) Ecco gli highlights dell'antipasto della finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea. Il rigore del Kun Aguero è un disastro Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 maggio 2021) Ecco gli highlights dell'antipasto della finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea. Ildel Kunè un

Advertising

shiningnight81 : @Teo__Visma Non sottovalutate se seguite il city, che in champions gioca totalmente un altra squadra sia come uomin… - SaverioTolomeo : @iamfedericooo Un nuovo Miccoli. Uno che farà tanti gol in squadre medio piccole, la non lo vedo in una grande squa… - mikelelomb : @TommasoSciachi Aguero sta per lasciare il City. Ho pensato che... ?? - TommasoSciachi : @mikelelomb Era facile dopo il rigore assurdo di ieri!! Ma lo capisci da 1) punteggio 2) capelli di Aguero 3) spons… - neymarco98 : Tutti dicono che Lautaro si avvicina ad Aguero come caratteristiche, secondo me è più simile a Radamel Falcao -