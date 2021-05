Ag Osimhen | “Victor è orgoglioso si vestire la maglia del Napoli | vuole la Champions”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 maggio 2021) William D’Avila, agente di, ha parlato del suo cliente a Radio Kiss Kiss, dichiarando comesia al settimo cielo dopo la continuità che sta trovando nell’ultimo periodo nonostante la stagione complicata. ORGOGLIO AZZURRO – “è felice per la vittoria di ieri, si sente sempre più a suo agio in questa squadra e poi quando fai goal viene tutto più facile. Èdiladele ci tiene a ringraziare il club per averlo atteso. Sta segnando come una macchina perché gode della fiducia di tutti e l’atmosfera ottima nello spogliatoio lo sta aiutando molto”. RAPPORTO PERFETTO – “I giudizi negativi? Non gli abbiamo mai dato peso, non li abbiamo mai ascoltati. È normale, però, che ...