Volo di rientro dall'Oriente: sei positività, cinque alla variante indiana (Di sabato 8 maggio 2021) Sei tamponi positivi, cinque alla variante indiana e uno alla variante inglese. È il bilancio dell'analisi approfondita eseguita sui sei tamponi sequenziati di altrettanti passeggeri positivi al covid ... Leggi su leccotoday (Di sabato 8 maggio 2021) Sei tamponi positivi,e unoinglese. È il bilancio dell'analisi approfondita eseguita sui sei tamponi sequenziati di altrettanti passeggeri positivi al covid ...

Advertising

zazoomblog : Volo di rientro dallOriente: sei positività cinque alla variante indiana - #rientro #dallOriente: #positività - infoitinterno : Coppia italiana bloccata in India, stasera il rientro a Pisa con un volo sanitario - patriziobertani : O stai chiuso un anno e mezzo in casa senza vedere nessuno o fai Milano-Vienna- Bratislava, volo + auto, colloquio… - occhio_notizie : È atteso per stasera il rientro della coppia italiana bloccata da oltre una settimana a New Delhi, insieme alla bam… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coppia italiana bloccata in India, stasera il rientro a Pisa con un volo sanitario -