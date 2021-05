Vaccini Lazio | dove prenotare per Pfizer | AstraZeneca | Moderna e Johnson & Johnson | la lista dei centri vaccinali aggiornata

(Di sabato 8 maggio 2021) “L’80% della popone target (coloro che rientrano nella fascia dai 18 anni in su, quelli vaccinabili) sarà completata entro agosto”. E’ questo quello che ha dichiarato l’Assessore Alessio D’Amato ai microfoni della trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno. E in effetti, la campagna di vaccinazione nelprosegue e sono state superate le oltre 2 milioni di somministrazioni, con un terzo degli utenti della popone target che ha già ricevuto la prima dose di vaccino e con il 15% che ha completato il percorso vaccinale. Ma vediamoe quali sono idella Regione. Leggi anche:, D’Amato: ‘Entro luglio la vaccinazione ai 30enni’, ...

CorriereCitta : Vaccini Lazio, dove prenotare per Pfizer, AstraZeneca, Moderna e Johnson & Johnson: la lista dei centri vaccinali a… - GiusPecoraro : RT @Miti_Vigliero: Sbaglierò, ma trovo profondamente ingiusto che una parte di italiani possa scegliere il tipo di vaccino e gli altri no… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Sbaglierò, ma trovo profondamente ingiusto che una parte di italiani possa scegliere il tipo di vaccino e gli altri no… - fedram67 : RT @Miti_Vigliero: Sbaglierò, ma trovo profondamente ingiusto che una parte di italiani possa scegliere il tipo di vaccino e gli altri no… - Miti_Vigliero : Sbaglierò, ma trovo profondamente ingiusto che una parte di italiani possa scegliere il tipo di vaccino e gli altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Lazio

Il Messaggero

... viste le numerose variabili: disponibilità dei, il grado di copertura delle altre fasce d'... Sono una positiva eccezione la Campania e ilLa regione guidata da Vincenzo De Luca ha aperto ...Intanto già ieri il Veneto ha aperto le agende agli over 50 , ilha dato il via alla mezzanotte di oggi per i nati nel 1966 e nel 1967, mentre la Lombardia accetterà le prenotazioni da lunedì ...Il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti si è vaccinato questa mattina nell’hub vaccinale della Stazione Termini di Roma ...Nella notte, poco dopo l’una, due ordigni rudimentali sono stati posizionati davanti la saracinesca di un negozio di via Ammiraglio Caracciolo a Catania. Uno di questi è esploso, causando fortunatamen ...