Vaccini ai dipendenti | a Genova molte aziende non hanno spazio Allo studio accordi con sanità privata e maxi hub aperti alla sera

(Di sabato 8 maggio 2021) Mondini (Confindustria): “Il via libera a giugno”. Il centro vaccinale della Fiera operativo sino alle ore 24

...dovrebbero darla i. Ma, anche qui, ci sono delle incognite. Risultano 110.000 vaccinati (prima dose in procinto di ottenere la seconda), ma solo nelle scuole dell'obbligo isono ...Purtroppo, a causa della carenza diabbiamo dovuto rallentare, infatti il generale ... da infermieri e impiegati amministrativida Asst e con alcuni medici di base". S. Zam. ...I medici di famiglia pronti a raccogliere le prenotazioni da giovedì. Ragazzini: "Carico gestibile, se ci consegnano le fiale promesse ne faremo anche 40 al mese ciascuno". Si parla di Pfizer o Modern ...SARONNO – “Vi scrivo per esporre la mia situazione ormai giunta al limite del paradossale. Faccio parte del personale scolastico di una scuola superiore di Saronno, città in cui abito, ...