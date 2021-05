Ue | terminata riunione informale leader | photo opportunity e ora vertice India

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : terminata riunione

Il Denaro

11.55 - Presto Nando, tra cinque minuti iniziano le PL3! 11.53 -ladei team principal, sul banco non solo i track limits ma anche il futuro del Gran Premio di Turchia, che come ...da poco la videoconferenza del Tavolo tecnico del Questore, in cui sono stati condivisi ... Il Questore ha introdotto la, richiamando le direttive di rigoroso controllo sul rispetto ...Roma, 8 mag. (Adnkronos) – E’ terminata la riunione informale dei capi di Stato e di governo Ue a Palacio de Cristal a Porto. Dopo la photo opportunity, che ha visto arrivare il premier Mario Draghi c ...La riunione informale del Consiglio europeo a Oporto è finita. A breve ci sarà la foto di famiglia e l'inizio del Summit Ue-India. Lo ...