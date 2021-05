Scudetto Inter, in 3.000 per la festa al San Siro: rispettato uso mascherina | VIDEO (Di sabato 8 maggio 2021) Scudetto Inter, in tremila per la festa al San Siro: rispettato uso mascherina Circa 3.000 persone si sono radunate di fronte allo stadio San Siro per celebrare lo Scudetto vinto con quattro giornate di anticipo dall’Inter. La squadra allenata da Antonio Conte è stata accolta nel pomeriggio da cori e fumogeni dei tifosi mentre si dirigeva verso lo stadio per disputare la partita in programma alle 18 contro la Sampdoria. Le forze dell’ordine non hanno impedito i festeggiamenti, ma sono Intervenute solo per evitare che la folla continuasse a seguire il pullman fin dentro lo stadio, dopo aver bloccato l’accesso delle auto nella zona dello stadio già da Piazzale Lotto, a circa due chilometri dallo stadio. Secondo l’Ansa, ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021), in tremila per laal SanusoCirca 3.000 persone si sono radunate di fronte allo stadio Sanper celebrare lovinto con quattro giornate di anticipo dall’. La squadra allenata da Antonio Conte è stata accolta nel pomeriggio da cori e fumogeni dei tifosi mentre si dirigeva verso lo stadio per disputare la partita in programma alle 18 contro la Sampdoria. Le forze dell’ordine non hanno impedito i festeggiamenti, ma sonovenute solo per evitare che la folla continuasse a seguire il pullman fin dentro lo stadio, dopo aver bloccato l’accesso delle auto nella zona dello stadio già da Piazzale Lotto, a circa due chilometri dallo stadio. Secondo l’Ansa, ...

