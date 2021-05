Real Madrid | le indicazioni di Zidane sul futuro | l’addio è probabile

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 8 maggio 2021) Ilsi gioca la stagione. I Blancos si preparano a scendere in campo per la partita contro il Siviglia, ma la notizia del giorno è il possibile addio di Zinedineal termine della stagione. La squadra spagnola è reduce dalla sorprendente eliminazione in Champions League contro il Chelsea, ilnon è riuscito a mettere in mostra la qualità tecnica. La squadra disi gioca le ultime chance di vincere la Liga nel match contro il Siviglia, i Blancos sono obbligati a conquistare i tre punti per approfittare dello scontro diretto tra Barcellona e Atletico. IldiFoto di Peter Powell / AnsaIldipotrebbe essere in un’altra squadra, ...