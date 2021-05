Razzo cinese, allarme Protezione Civile: “State in casa e lontano dalle finestre” (Di sabato 8 maggio 2021) Lancia l’allarme la Protezione Civile in merito al Razzo cinese in caduta incontrollata verso la Terra. L’impatto dovrebbe essere previsto attorno alle ore 2:00 della prossima notte, fra sabato 8 e domenica 9 maggio, e le autorità italiane invitano tutt’altro che a sottovalutare la vicenda, a differenza invece di quanto comunicato negli scorsi giorni da Pechino che ha puntato il dito contro l’Occidente, colpevole a suo modo di vedere di aver ingigantito la vicenda. Razzo cinese in caduta verso la Terra (Foto Esquire)Dopo la riunione che si è tenuta negli scorsi giorni fra la Protezione Civile, l’Asi, (Agenzia Spaziale Italiana), l’ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, alcuni rappresentati del ministero ... Leggi su computermagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Lancia l’lain merito alin caduta incontrollata verso la Terra. L’impatto dovrebbe essere previsto attorno alle ore 2:00 della prossima notte, fra sabato 8 e domenica 9 maggio, e le autorità italiane invitano tutt’altro che a sottovalutare la vicenda, a differenza invece di quanto comunicato negli scorsi giorni da Pechino che ha puntato il dito contro l’Occidente, colpevole a suo modo di vedere di aver ingigantito la vicenda.in caduta verso la Terra (Foto Esquire)Dopo la riunione che si è tenuta negli scorsi giorni fra la, l’Asi, (Agenzia Spaziale Italiana), l’ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, alcuni rappresentati del ministero ...

