Precipita in cantiere, muore operaio in provincia di Varese (Di sabato 8 maggio 2021) Incidente sul lavoro in via della Fornace Cortellezzi a Tradate, comune in provincia di Varese. La vittima è un operaio di 52 anni che, secondo una prima ricostruzione, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa 4 metri rendendo inutili i soccorsi. L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle ore 11 all'interno del cantiere del centro commerciale. Sull'episodio indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

