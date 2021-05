Poker del Calcio Napoli Spezia 1 Napoli 4 Osimhen protagonista assoluto

Advertising

Newsinunclick : Serie A, Spezia-Napoli 1-4: Gattuso vede la Champions League Zielinski apre le marcature prima della doppietta di O… - LAROMA24 : #SerieA, poker del #Napoli allo #Spezia: doppietta di #Osimhen. 1-1 tra #Udinese e #Bologna ??… - marinabeccuti : Serie A: poker del Napoli allo Spezia, pareggio tra Udinese e Bologna - Torinogranatait : Serie A: poker del Napoli allo Spezia, pareggio tra Udinese e Bologna - MundoNapoli : SUPER Osimhen e poker del Napoli, gli azzurri surclassano lo Spezia di Italiano. -

Ultime Notizie dalla rete : Poker del

Assopoker

Dopo un silent checkVar, il gol viene convalidato ed il nigeriano può festeggiare la doppietta personale nonché la doppia cifra in campionato. Lo Spezia accorcia le distanze al 64' con il neo ...Tutto facile, fin troppo facile per il Napoli che chiude la pratica Spezia già nel primo tempo chiuso sul 3 - 0 grazie a una superiorità netta. Dopo il golvantaggio di Zielinski, bravo a tramutare in rete un assist di Di Lorenzo, si scatena Osimhen che firma una doppietta. Nella ripresa Piccole illude la squadra di Italiano, ma ci pensa il solito ...Il Napoli comanda il gioco e si diverte, tanto da chiudere la pratica sul finire del primo tempo. Ancora con l'attaccante nigeriano, che sorprende la linea difensiva dello Spezia su calcio ...Azzurri vittoriosi sullo Spezia (4-1), doppietta e assist del centravanti nigeriano. Brivido per il nuovo infortunio di Dries Mertens: c’è il rischio che per lui la stagione sia finita ...