Palermo-Teramo, i convocati di mister Filippi: torna Lucca, out in sei. L’elenco completo (Di sabato 8 maggio 2021) Sono ventuno i calciatori del Palermo convocati dall'allenatore Giacomo Filippi per la gara di domani contro il Teramo.Contro gli uomini di Paci non ci saranno Fallani, Odjer, Somma, Palazzi, Almici e Crivello. Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI2 DODA3 CORRADO4 ACCARDI7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO11 SANTANA13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI16 PERETTI17 Lucca18 DE ROSE20 KANOUTE21 BROH23 RAUTI25 FARAONE26 MARONG27 LUPERINI Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021) Sono ventuno i calciatori deldall'allenatore Giacomoper la gara di domani contro il.Contro gli uomini di Paci non ci saranno Fallani, Odjer, Somma, Palazzi, Almici e Crivello. Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI2 DODA3 CORRADO4 ACCARDI7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO11 SANTANA13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI16 PERETTI1718 DE ROSE20 KANOUTE21 BROH23 RAUTI25 FARAONE26 MARONG27 LUPERINI

Advertising

WiAnselmo : #Palermo-Teramo, i convocati di mister Filippi: torna Lucca, out in sei. L'elenco completo - Mediagol : #Palermo-Teramo, i convocati di mister Filippi: torna Lucca, out in sei. L'elenco completo - ILOVEPACALCIO : #Teramo: la squadra di #Paci in partenza per #Palermo. Il saluto dei tifosi (VIDEO) - ILOVEPACALCIO : Palermo-Teramo: Filippi ne convoca 21 - Ilovepalermocalcio - GazzettinoL : serie C Playoff Gir C Palermo-Teramo Domenica9 Maggio ore 15,30 JuveStabia-Casertana ore 17,30 Catania-Foggia -