Pagelle Spezia-Napoli 1-4 | voti | tabellino e ammonizioni Serie A 2020 2021

(Di sabato 8 maggio 2021) Le, i, ile ledi, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di. Allo stadio Picco di Lavittoria netta dei ragazzi di Gennaro Gattuso che dominano in lungo e in largo e conquistano tre punti fondamentali in ottica Champions League: straordinaria prestazione di Osimhen ed Insigne che indirizzano subito la partita. Per loadesso occhi su Benevento-Cagliari di domani che potrebbe indirizzare questo finale infuocato.(4-3-3): Provedel 6; Vignali 4.5, Ismajli 4, Chabot 4.5, Marchizza 5; Estevez 6.5 (33’ st Acampora 6), Ricci 5, Maggiore 5.5; Verde 5.5 (1’ st Piccoli 7), Agudelo 5 ...

Advertising

sportface2016 : Il #Napoli vede la #ChampionsLeague, lo #Spezia deve guardarsi indietro: le pagelle e i voti #SpeziaNapoli - CalcioWeb : #SpeziaNapoli, le pagelle: tutto facile per la squadra di Gattuso - SiamoPartenopei : Pagelle Spezia-Napoli: Osimhen non lo ferma nessuno! Insigne di classe, Zielinski preciso. Demme è dappertutto, Di… - claudioruss : proviamo a dare i voti dopo questo #SpeziaNapoli: Victor #Osimhen, Lorenzo #Insigne, Piotr #Zielinski, Diego #Demme… - SPress24 : Il Napoli asfalta lo Spezia con super Oshimen, al Picco finisce 1-4 – LE PAGELLE -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Spezia

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/21:Napoli Ledei protagonisti del match trae Napoli, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Osimhen FLOP: Vignali VOTI Al termine del ...Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei protagonisti. Le formazioni ufficiali: in attesa Napoli: in attesaVoti e Pagelle Spezia-Napoli: termina 1-4 la sfida dell'Alberto Picco tra gli aquilotti di Vincenzo Italiano e i partenopei di Gennaro Gattuso. A decidere il ...Spezia-Napoli, i voti, le pagelle, gli highlights e il tabellino della sfida in programma dalle 15:00, 35a giornata Serie A 2020-2021 ...