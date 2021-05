Osimhen fa volare il Napoli al secondo posto in classifica (Di sabato 8 maggio 2021) Il Napoli domina contro la Spezia e vince per 1-4. I partenopei, momentaneamente, si portano al secondo posto Da pochi minuti è terminata Spezia-Napoli con il risultato di 1-4 a favore dei partenopei. La squadra di Gattuso ha dominato il match ed ha portato a casa tre punti fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 8 maggio 2021) Ildomina contro la Spezia e vince per 1-4. I partenopei, momentaneamente, si portano alDa pochi minuti è terminata Spezia-con il risultato di 1-4 a favore dei partenopei. La squadra di Gattuso ha dominato il match ed ha portato a casa tre punti fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Spezia-Napoli 1-4: ciclone Osimhen, Gattuso secondo: Una doppietta dell'attaccante nigeriano e i gol di Zielinski e… - HyboriaLeague : --> #TwittaHyboriaMinutoperMinuto #HyboriaLeague (giornata 33) #CorinthiaNemedia Una doppietta di #OSIMHEN nel pr… - d0ttGoNzo : @ParticipioPart Quindi dovesse tornare (più che possibile), remeresti contro solo perchè ha legittimamente provato… - majewsky2000 : E comunque per me il gol annullato ad Osimhen è assurdo.. Come fa un semplice tocco di mano far volare in aria Godin ?! P piacerrrr -