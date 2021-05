Matteo Berrettini in finale al Masters 1000 di Madrid: battuto Ruud in due set, ora Zverev (Di sabato 8 maggio 2021) Madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il sogno di Matteo Berrettini prosegue: è finale al “Mutua Madrid Open”, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Sul “Manolo Santana Stadium” il 25enne romano, numero 10 del mondo e ottavo favorito del seeding, riesce ad avere la meglio sul norvegese Casper Ruud: 6-4 6-4 il finale dopo un'ora e 22 minuti di gioco. Berrettini, che finora aveva battuto solo una volta Ruud a fronte di due sconfitte (l'ultima nei quarti degli scorsi Internazionali), affronterà domani per il titolo Alexander Zverev, capace di eliminare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Il sogno diprosegue: èal “MutuaOpen”, terzostagionale, dotato di un montepremi pari a 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Sul “Manolo Santana Stadium” il 25enne romano, numero 10 del mondo e ottavo favorito del seeding, riesce ad avere la meglio sul norvegese Casper: 6-4 6-4 ildopo un'ora e 22 minuti di gioco., che finora avevasolo una voltaa fronte di due sconfitte (l'ultima nei quarti degli scorsi Internazionali), affronterà domani per il titolo Alexander, capace di eliminare ...

