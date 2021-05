L'invito di Draghi alle case produttrici del vaccino (Di sabato 8 maggio 2021) "Migliaia di persone stanno morendo", questo l'appello di Mario Draghi alle case farmaceutiche invitandole a rimuovere i blocchi all'esportazione. vaccino covid, appello di Draghi alle case farmaceutiche: “Migliaia di persone muoiono” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) "Migliaia di persone stanno morendo", questo l'appello di Mariofarmaceutiche invitandole a rimuovere i blocchi all'esportazione.covid, appello difarmaceutiche: “Migliaia di persone muoiono” su Notizie.it.

