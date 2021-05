Libia: Aliseo scortato da una motovedetta dalla Guardia costiera (Di sabato 8 maggio 2021) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) - E' scortato da una motovedetta della Guardia costiera il peschereccio 'Aliseo' entrato pochi minuti fa al porto di Mazara del Vallo. L'imbarcazione sta attraccando in questi istanti al molto dove ci sono i familiari ad attenderli. Presente anche il sindaco di Mazara Salvatore Quinci. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) - E'da unadellail peschereccio '' entrato pochi minuti fa al porto di Mazara del Vallo. L'imbarcazione sta attraccando in questi istanti al molto dove ci sono i familiari ad attenderli. Presente anche il sindaco di Mazara Salvatore Quinci.

Rinaldi_euro : Fatemi capire: prima regaliamo ai libici le motovedette e poi le usano per sparare contro i nostri pescherecci? Lib… - Agenzia_Ansa : Libia, il comandante del peschereccio Aliseo via radio: 'Sono vivo per miracolo'. Giacalone: 'Ci hanno sparato a p… - CordioliMirco : RT @andreasso1951: Libia: 'Aliseo' in navigazione verso Mazara - Sicilia -Scusate la domanda che potrebbe risultare banale, MA DIMAIO NON A… - TV7Benevento : Libia: Aliseo scortato da una motovedetta dalla Guardia costiera... - samaris62_salvo : #coprifuoco #libia #peschereccio #DiMaio #riaperture #pescatori #MazaraDelVallo #aliseo ...si al fuoco delle mitrag… -