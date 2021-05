Le mamme si meritano un brindisi! Tra buoni vini freschi a bollicine pregiate e distillati speciali la scelta è ampia Alcuni suggerimenti per una donna speciale

Leggi su iodonna

(Di sabato 8 maggio 2021) LesiunUna buona bottiglia di vino e uno champagne, oppure, con la bella stagione alle porte un super alcolico per creare cocktail festosi. Tantissime le novità, ma per unaimportante come la mamma, ladeve ricadere su prodottie di alta qualità. Ecco alcune idee per brindare insieme. Bottiglieperuniche guarda le foto Leggi anche › ...