Kurt Cobain | l’FBI diffonde il dossier dopo 20 anni Ci sono anche ipotesi di omicidio

(Di sabato 8 maggio 2021)ha finalmente reso pubblici i file riguardanticirca 20. Il Federal Bureau of Investigation ha rilasciato il file di 10 pagine il mese scorso. All’internocontenute lettere di persone convinte che la morte del celebre frontman dei Nirvana non sia avvenuta come riportato nella versione ufficiale.è morto suicida il 5 aprile 1994 nella sua casa di Seattle. Il dipartimento di polizia locale concluse che il cantante era deceduto in seguito ad una ferita da arma da fuoco autoinflitta. In più, il Dipartimento di Polizia di Seattle ha rinvenutouna lettera all’interno dell’abitazione, scritta proprio daprima del suicidio. Tuttavia, questa versione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kurt Cobain

Share 0 people shared the ...Nell'ultimo mese si è parlato die dei Nirvana per l'anniversario della morte del cantante, per l'ultimo servizio fotografico venduto come NFT, per l'uso non autorizzato di un'illustrazione del 1949 che fecero nel loro ...Dopo 20 anni, lo scorso 7 aprile il Federal Bureau of Investigation, ossia l'ente investigativo di polizia federale americano, ha reso pubblico per la prima volta il suo dossier su Kurt Cobain ...I collezionisti sono sempre alla ricerca del peculiare oggetto da incastonare nei loro tesori, soprattutto quando si parla dell'iconica firma di Kurt Cobain.