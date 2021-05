Inter Sampdoria LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 8 maggio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Inter Sampdoria 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Inter Sampdoria 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Allo stadio San Siro, ilvalido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “San Siro”,si affrontano nelvalido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | INTER-SAMPDORIA 3-2 2004/05 ?? Una rimonta storica firmata da _____ ?? ?? 88' ? ... ?? 91' ? ... ?? 94' ? ...… - Inter : ?? | COMUNICATO Il messaggio del Club in vista di #InterSampdoria ?? - Inter : ? | QUIZ Quale giocatore della rosa nerazzurra ha vestito la maglia della Sampdoria per un'intera stagione senza s… - Edorsi53 : RT @facciacalcio: Gianluca Vialli, Alessandro Altobelli e Roberto Mancini prima di una sfida tra Sampdoria e Inter - RenanYukian02 : RT @Inter: ?? | MATCHDAY PROGRAMME ? Chi è l'unico giocatore di movimento della rosa ad aver disputato tutte le partite in campionato? ??… -