Il legale dei Ciontoli | “Pena severa per Martina e Federico | non escludiamo ricorso”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 8 maggio 2021) Per l’avvocato della famiglia, Pietro Messina, si tratta di “una sentenza dura” ed “eccessivamente punitiva”. Lo riferisce a Fanpage, facendo particolare riferimento ai due ragazzi e alla moglie: “Due ragazzi di vent’anni e una signora che non ha mai calcato i pavimenti dei tribunali… Una situazione di questo genere sicuramente li ha fatti piombare in una dimensione sicuramente irreale. Spero reggano l’urto della carcerazione e che possano inserirsi in un percorso che possa portare ad una soluzione più umana”, sottolinea il. “Nonunalla Corte Europea“, spiega. “È una cosa molto difficile ma la giurisprudenza sul dolo eventuale in questo caso porta ad applicare delle pene che noi riteniamo non adeguate, vedremo se ci sono spazi per potere diciamo così far valere questa anomalia ...