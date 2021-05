Hai una lettera M sul palmo della mano? Secondo molti il significato è preciso (Di sabato 8 maggio 2021) A tutti, prima o poi, viene la curiosità di farsi leggere la mano; che ci crediate o meno, può essere un’esperienza molto interessante e potrebbe rivelarvi alcuni aspetti davvero curiosi sulla vostra personalità. La lettura della mano Le nostre mani sono composte da tantissimi segni e, ognuno di loro, ha a che fare con aspetti diversi della nostra vita. Ad esempio, vi siete mai guardati il palmo della mano? Se siete fortunati, potreste vedere alcune linee che ricordano la lettera M. La linea dell’amore La linea dell’amore è quella che inizia sotto l’indice e incrocia il palmo verso il mignolo; è quella che indica le nostre attitudini emozionali, la capacità di amare e di essere amato, ma anche le frustrazioni che ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 8 maggio 2021) A tutti, prima o poi, viene la curiosità di farsi leggere la; che ci crediate o meno, può essere un’esperienza molto interessante e potrebbe rivelarvi alcuni aspetti davvero curiosi sulla vostra personalità. La letturaLe nostre mani sono composte da tantissimi segni e, ognuno di loro, ha a che fare con aspetti diversinostra vita. Ad esempio, vi siete mai guardati il? Se siete fortunati, potreste vedere alcune linee che ricordano laM. La linea dell’amore La linea dell’amore è quella che inizia sotto l’indice e incrocia ilverso il mignolo; è quella che indica le nostre attitudini emozionali, la capacità di amare e di essere amato, ma anche le frustrazioni che ...

