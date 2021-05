Giulia Stabile, dal fidanzato Sangiovanni alla semifinale di Amici: tutto su vita e amori della ballerina (Di sabato 8 maggio 2021) Giulia Stabile è una ballerina della scuola di Amici che sta facendo molto parlare di sé. Il suo carattere estroso, la sua semplicità e la sua bravura nella danza hanno conquistato il pubblico televisivo e il cuore di uno dei cantanti della scuola. Giulia Stabile chi è: età, altezza e Instagram Giulia Stabile è una ballerina classe 2002, nata a Roma. Su Instagram, la stessa Giulia si definisce italo-catalana per via delle origini spagnole di sua madre Susi. Ha soltanto 18 anni ma sui social come Instagram ha già raggiunto più di 800 mila follower. È alta circa 160 cm e ha un tatuaggio, la scritta “…5,6,7,8” sull’avambraccio destro, che allude chiaramente al ritmo con cui si ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 maggio 2021)è unascuola diche sta facendo molto parlare di sé. Il suo carattere estroso, la sua semplicità e la sua bravura nella danza hanno conquistato il pubblico televisivo e il cuore di uno dei cantantiscuola.chi è: età, altezza e Instagramè unaclasse 2002, nata a Roma. Su Instagram, la stessasi definisce italo-catalana per via delle origini spagnole di sua madre Susi. Ha soltanto 18 anni ma sui social come Instagram ha già raggiunto più di 800 mila follower. È alta circa 160 cm e ha un tatuaggio, la scritta “…5,6,7,8” sull’avambraccio destro, che allude chiaramente al ritmo con cui si ...

Advertising

Camils10 : Come direbbe Giulia Stabile, stasera bocche allappate ovunque. #Amici20 - ChiaraPigliace3 : RT @gioremo98: Giulia Stabile ha abbandonato i suoi fidati Dr Martens per i taccazzi aggressivi. Chiamiamolo glow up, chiamiamola confidenc… - stabilexsangio : RT @gioremo98: Giulia Stabile ha abbandonato i suoi fidati Dr Martens per i taccazzi aggressivi. Chiamiamolo glow up, chiamiamola confidenc… - perstareconte : RT @gioremo98: Giulia Stabile ha abbandonato i suoi fidati Dr Martens per i taccazzi aggressivi. Chiamiamolo glow up, chiamiamola confidenc… - nnaanetta : RT @gioremo98: Giulia Stabile ha abbandonato i suoi fidati Dr Martens per i taccazzi aggressivi. Chiamiamolo glow up, chiamiamola confidenc… -