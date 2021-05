Festa dell’Europa | le iniziative del Ministero per le celebrazioni Studentesse e studenti cantano l’Inno alla Gioia

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 8 maggio 2021) Un’occasione per riflettere, per rafforzare la consapevolezza dellee deglisul tema della cittadinanza europea, intesa come appartenenza a una cultura, a valori, a una storia, a un percorso comuni. È questo il 9 maggio,, secondo il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che ha inviato alle scuole una circolare in vista della ricorrenza che si celebra questa domenica. L'articolo .