Eurofestival | c’è già il vincitore? I bookmakers non hanno dubbi

Leggi su youmovies

(Di sabato 8 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sono partite le prove per l’edizione 2021 dell’Eurovision, igià le idee chiare i Maneskin quarti, ma qual è il Paese più quotato per la vittoria? Due settimane di prove e poi l’ambitissima e attesissima finale, visto lo stop dello scorso anno a causa del Covid-19. Ognuno dei 36 Paesi in gara avrà a