Denise Pipitone | Anna Corona rompe il silenzio a Quarto Grado VIDEO

Leggi su cityroma

(Di sabato 8 maggio 2021) Dopo la riapertura del caso sulla scomparsa die le indagini in casa di, l’ex moglie di Piero Pulizziile interviene ain difesa della sua famiglia. Scopriamo le sue dichiarazioni… Leggi anche: Toni: chi è l’ex marito di Piera Maggio? Perché non è papà di? FOTO: l’intervista aDurante la puntata didi venerdì 7 aprile,è intervenuta, per la prima volta dopo anni, in merito alla riapertura delle indagini sul caso di...