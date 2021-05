De Luca | “Stop vaccini a Napoli | costretti a chiudere la Mostra d’Oltremare”

(Di sabato 8 maggio 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dopo l’annuncio di Capri Covid free. Dein conferenza a CapriNel corso della mattinata odierna, il presidente della Regione Campania ha raggiunto l’isola di Capri. Si tratta del secondo luogo, in Italia, a raggiungere l’obiettivo dell’immunizzazione di massa. La prima zona a festeggiare con gioia questo traguardo, ad inizio settimana, era stata Procida. Ora, quindi, manca solo la popolazione di Ischia per poter iniziare ad organizzare la stagione turistica con maggiore tranquillità e sicurezza. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> L’isola di Capri è Covid free: l’annuncio del presidente DeNel corso della giornata di ieri, inoltre, la Campania ha raggiunto l’obiettivo delle 2 milioni di somministrazioni totali ...

Advertising

Umbria_N_Web : 'Creiamo Umbria Servizi spa, un'unica società al 100% pubblica dalla fusione di quelle esistenti. Stop svendite' –… - AcsNewsUmbria : 'CREIAMO UMBRIA SERVIZI SPA, UN'UNICA SOCIETÀ AL 100% PUBBLICA DALLA FUSIONE DI QUELLE ESISTENTI. STOP SVENDITE' –… - luca_biasi : @kenyaEin Io faccio tabella turni e stop - MalazeMalaze : RT @Pozzuoli21: #pozzuoli #salutementale #quarto #bacoli #montediprocida #centroserapide #asl #iside #osiride #dedalo Stop ai centri di sal… - cocogooats : lucA BALSA STOP -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Stop

Gianluca Loffredo diPatrassi Un incontro ieri sera in prefettura per i lavori di sistemazione del monumentale ... imperante De Micheli - conil giorno dopo le elezioni quando la ......della Funzione Pubblica che in merito al corso - concorso Ripam della Campania dice 'alle ... Il giorno successivo all'approvazione, il presidente della Regione, Vincenzo De, ha chiesto di ...Pari e patta a Udine tra l’Udinese di Luca Gotti e il Bologna di Sinisa Mihajlovic, al gran gol di Rodrigo De Paul nel primo tempo risponde dal dischetto Riccardo Orsolini nella ripresa. Un punto che ...La terza giornata di eliminatorie non regala altri sorrisi, oltre a quello portato da Nikoloz Kakhelashvili, agli azzurri impegnati nel Preolimpico su base mondiale di lotta che si sta svolgendo a Sof ...